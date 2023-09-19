وكيل "زراعة الغربية": لدينا مخزون 30 ألف طن أسمدة بالمخازن حصة الموسم الشتوى

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية لـ "اليوم السابع"، أنه جار حصاد الزراعات المبكرة من محصول الذرة، وأصناف الأرز المبكرة مثل جيزة 177، استعدادا لموسم حصادها، موضحا أن باقي الزراعات المنزرعة يتم رعايتها فنيا عن طريق الباحثين بمركز البحوث الزراعية، وأخصائي الارشاد الزراعي بالمديرية، والإدارات الزراعية من خلال المرور على هذه الزراعات، وعمل ندوات ارشادية ومدراس حقلية للمزارعين حول كيفية رعاية المحصول والحصول على إنتاج جيد.

وأشار إلي أن المديرية تنفذ الحملات القومية لتوعية المزارعين ومتابعة الزراعات بالاشتراك مع الباحثين بمركز البحوث الزراعية واساتذة كلية الزراعة المشاركين في الحملة القومية للمحاصيل الصيفية.

وأضاف، أن أهم المحاصيل الصيفية المنزرعة هي محصول الأرز والذرة والقطن والفول الصوبا وعباد الشمس والسمسم، ويتم متابعة هذه الزراعات بشكل دوري والوقوف علي المشكلات التي قد تواجه المزارعين والعمل على حلها.

وأوضح، أنه هناك استعدادات يتم اتخاذها تمهيدا لزراعة العروة المبكرة من محصول بنجر السكر، مبينا أن المديرية تقوم بتوفير التقاوي اللازمة للمزارعين وتقديم الخدمات اللازمة لهم بما يعود بالنفع على المحاصيل و وتوفير "البلنترات" لاستخدامها في الزراعة الآليه.

وأضاف، أنه يتم حالياً تجهيز الصوب الزراعية المتواجدة بمراكز محافظة الغربية استعدادا لزراعة المحاصيل الشتوية مثل الخيار والفلفل وذلك لتوفير احتياجات السوق من هذه الاصناف في موسم الشتاء القادم.

وأكد أنه جاري الانتهاء من توزيع اسمدة الموسم للمزارعين الراغبين في استلام الحصص المقررة لهم باستخدام كارت الفلاح، مؤكدا أن الاسمدة متوفرة بكميات كبيرة داخل مخازن الجمعيات التعاونية الزراعية تعتبر كرصيد للموسم الشتوي.

وأشار، إلى أن المخازن بداخلها ما لا يقل عن 30 ألف طن اسمدة وجاري استكمال حصة الموسم الشتوي طبقا لبرنامج الاسمدة المعتمدة من الوزارة والواردة من المصانع، واستعداد المديرية للموسم الجديد لزراعة محصول القمح لموسم 2023/2024، والإعلان عن الدورة الزراعية للمحصول، موضحاً أن المستهدف زراعته في الموسم القادم 190 ألف فدان بزيادة 50 ألف فدان عن الموسم السابق.

وأوضح، أنه تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية بعودة الدورة الزراعية لمحصول القمح، وتم الإعلان بمقر الجمعيات عن الاحواض المدرجة في دورة القمح الموسم الشتوي 2023/2024 بمقر الجمعيات التعاونية الزراعية لكي يقوم المزارعين بالاطلاع عليها، والتعرف على أن هذه الاحواض ستزرع بمحصول القمح حتي يقوم المزارعين بتدبير أمور حيازتهم الزراعية التي يمتلكونها لتوزيع المحاصيل الشتوية الراغبين في زراعتها بعيدا عن الحوض المدرج بدورة القمح.

وأضاف أن الزيادة المستهدف زراعتها تتماشي مع توجهات الدولة لزيادة المساحات المزروعة بالقمح لـ 4 مليون فدان قمح علي مستوي الجمهورية.

وتابع وكيل وزارة الزراعة أن المديرية ستقوم بتوفير تقاوي القمح المنتقاه عالية الانتاج طبقاً للخريطة الصيفية المعتمدة من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وستقوم المديرية بتوصيل كميات التقاوي طبقا لاحتياجات كل جمعية زراعية وطبقا للأصناف الراغبين في زراعتها.

وناشد وكيل وزارة الزراعة المزارعين بضرورة الإلتزام بالخريطة الصنفية واستخدام التقاوي المنتقاة الواردة من وزارة الزراعة والتي ستكون متوفرة بالمخازن الموجودة بالجمعيات الزراعية.



جولة مسؤولي وزارة الزراعة مع المزارعين



