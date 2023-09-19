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هيئة الدواء: الفيتامينات والمعادن ليست آمنة تمامًا ولها آثار جانبية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 01:25 م
هيئة الدواء: الفيتامينات والمعادن ليست آمنة تمامًا ولها آثار جانبية هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن الفيتامينات والمعادن ليست آمنة تمامًا ولا تسبب آثارًا جانبية.

وأضافت هيئة الدواء المصرية أن الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح، تحت إشراف مختص، لأنها قد تسبب آثارًا جانبية، وتفاعلات مع الأدوية الأخرى إذا تم استخدامها بشكل خاطئ. ​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

 


الصحة

هيئة الدواء

الفيتامينات

اليوم السابع بلس

أضرار الفيتامينات



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