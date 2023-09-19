نورت يا قطن الصعيد.. انطلاق موسم جنى الذهب الأبيض من 190 فدانا بسوهاج.. صور

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال فى عملية جنى محصول القطن، بعدما أن بدأوا المزارعين فى جنى محصول القطن خاصة "الزراعات المبكرة" على مستوى مراكز المحافظة، حيث بلغت المساحة المنزرعة 196 فدانا على مستوى مراكز ومدن المحافظة. وقد قامت اللجان الفنية المشكلة لمتابعة حالة المحصول نقوم بالمرور الدائم على حقول القطن ، حيث تبين أن المحصول بحالة جيدة ومبشرة لإنتاجية عالية الجودة وشهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام عملية الجنى صرح بذلك الدكتور عبداللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أنه حضر اليوم أعمال الجنى التى انطلقت بمركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة وتمت زراعة صنف جيزه 98" إكثار" بمساحة 85.17 فدان، وتم زراعة صنف جيزه 95 " تجارى" بمساحة 114.7 فدان بباقى المراكز ويوجد مركزين للتجميع أحدهما بقرية أولاد يحى بحرى بدار السلام لتجميع صنف جيزه 98 إكثار ومركز تجميع أخر بقرية شندويل البلد لتجميع باقى المساحات المنزرعة وهى 95 تجارى.

واكد وكيل وزارة بسوهاج أن الأسعار المطروحة لتسويق القطن عن طريق جمعية المحاصيل الحقلية بالمحافظة تعتبر مناسبة للمزارع وسوف تحقق عائد جيد، وبلع سعر الضمان 4500 للقطن متوسط التيلة بسوهاج كما أن المديرية عقدت العديد من الندوات الإرشادية لشرح أهمية زراعة محصول القطن للمزارع ولتحقيق الاكتفاء الذاتى للدولة.

ومن جانبه أشار أن إجمالى المساحة المنزرعة بمركز طما 47 فدان وفى مركز جهينة 6.7 فدان، وفى مركز المنشاه 9 أفدنه، وفى مركز العسيرات 7.12 فدان، وفى مركز ساقلته 14.12 فدان، وفى مركز ساقلته 14.12 فدان، وفى مركز المراغة 18 فدان وجار الجنى بكل المراكز على مستوى المحافظة

وأوضح المهندس محمود محمد مدير عام الإدارة الزراعية بدار السلام سوهاج، أن مركز دار السلام بها 68 فدانا لزراعات القطن، وأن اليوم انطلق جنى محصول القطن، وأن هناك دورًا إرشاديًا لمكافحة الآفات على مدار أشهر الزراعة بناء على تعليمات من وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بسوهاج للحصول على أكبر إنتاجية، وأن هذا الموسم جميع القطن سليم بنسبة 100 % وليس به أى أمراض مثل دود ورق القطن.

وأضاف مدير الإدارة الزراعية أن هناك عوامل عديدة لزيادة سعر القنطار مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك لاهتمام الدولة بالفلاح المصرى، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن فضلًا عن توفير حلقة لاستقبال القطن فى مركز المنشأة ويتم تسليم القطن عن طريق المزاد العلنى وبعد ذلك يتم تحديد سعر قنطار القطن.