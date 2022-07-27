"زراعة الإسكندرية" تتابع حقول القطن فى منطقة العامرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قامت لجنة من مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف المهندس طارق زكى محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية والمهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى والدكتورة دعاء خميس محمد مدير إدارة شئون الإرشاد والدكتور سامى ربيع عبده مدير إدارة العامرية الزراعية بمتابعة حقول القطن صنف جيزة 97 جمعية بمنطقة مريوط من أجل الوقوف على حالة القطن بزمام منطقة العامرية .

تضم اللجنة كل من الدكتور أحمد راضى رئيس الإرشاد الزراعى بالعامرية و الدكتور عبد العظيم على قطوش باحث بمعهد بحوث القطن ورئيس المزرعة البحثية لمحطة بحوث النوبارية بالمرور علي محصول القطن .

وذلك لمتابعة حقول القطن صنف جيزة 97 جمعية رحيم الزراعية منطقة مريوط من أجل الوقوف على حالة القطن بزمام الجمعية نظراً شكوى المزارعين من قصر طول النبات وتلاحظ من المرور أن النباتات فى حالة جيدة من حيث النمو الخضري والنمو الثمري وطول النباتات مناسب تماما لمواصفات صنف جيزة 97 وهو صنف مبكر في النضج وغزير فى المحصول عن صنف جيزة 86 وذلك واضح من عدد الأفرع الثمرية وعدد اللوز على النباتات .



وقد تم توصية المزارعين بضرورة الإعتدال فى الرى والتسميد و رش المبيدات الموصى بها فى التوقيت المناسب .





زراعات القطن في منطقة العامرية



زراعات القطن في منطقة العامرية