مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى 6 أشخاص مصرعهم، فى حادث تصادم سيارة دوبل كابينة مع سيارة ملاكي على طريق " الداخلة – شرق العوينات " في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 جثث ومصاب واحد توفى فيما بعد لمستشفى الداخلة العام، حيث تبين تصادم سيارة ربع نقل دوبل كابينة في سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 100 طريق " الداخلة – شرق العوينات" .

وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمد حسنى عيسى، 35 سنة من القاهرة، حسني عبد الكريم سيد، 50 سنة من الداخلة، عبد الجواد عبده جابر، 50 سنة من محافظة المنوفية، أحمد محمد عبد المطلب، 45 سنة، من مركز الداخلة، عمرو الشحات جمعة، 35 سنة من حي شبرا بالقاهرة، أحمد علي مصطفى سليم، 30 سنة من محافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفين والمصاب لمستشفى الداخلة العام، و تحرر محضر بالحادثة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.