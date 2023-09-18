مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل على طريق مرسى علم

لقى 3 أشخاص مصرعهم، مساء اليوم، الاثنين، فى حادث تصادم سيارتى نقل على طريق مرسى علم شمال شرق محافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتى نقل أحدهما "شاسيه" والأخرى "ربع نقل" بالقرب من نقطة إسعاف 35 على طريق "مرسى علم - إدفو" شمال شرق محافظة أسوان.

وأسفر الحادث، عن مصرع 3 أشخاص، تم نقل جثثهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.