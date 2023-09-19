مستشفى قنا الجامعى ينقذ طفلا ابتلع "فيشر مسمار"

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبى من بقسم جراحة القلب والصدر فى المساهمة بإنقاذ طفل يبلغ من العمر عامان ونصف، من استنشاق جسم غريب عبارة عن "فيشر مسمار"، وذلك فى ضوء الخدمات التى تقدمها مستشفيات قنا الجامعية ذات المهارة الخاصة، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.