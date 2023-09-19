محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلا مدرستى غرب المحافظة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض أهلا مدرستي، بمدرسة هدى شعراوي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية، وشنط، وسبع غذائية، وغيرهم، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح مابين 30 لـ40%.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على توفير مستلزمات المدارس والزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والأحذية والشنط بأسعار مخفضة، والاستمرار في افتتاح معارض أهلا مدارس بالمراكز والمدن، وأنه جرى افتتاح 5 معارض أهلا مدارس، وجاري افتتاح باقى المعارض بالمدن.