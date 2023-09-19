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محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلا مدارس اليوم بنسبة تخفيض 30%

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 08:00 ص
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلا مدارس اليوم بنسبة تخفيض 30% معرض أهلا مدارس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، معرض أهلا مدارس بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ومعرض التعليم المجتمعى لتوفير السلع الغذائية والملابس بإدارة شرق كفر الشيخ، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.
 
أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يفتتح اليوم الثلاثاء، معرض أهلا مدارس بمدرسة هدى شعراوى للتعليم الأساسى، بالتعاون مع مجلس مدينة كفر الشيخ، بنسبة تخفيض بنسبة 30%، لتوفير كافة احتياجات الطلاب، من زى مدرسى، وأدوات مدرسية، ومنتجات وسلع غذائية، وأدوات مكتبية وأحذية، وملابس رياضية.
 
وأضاف عبدالله، لـ" اليوم السابع"، كما سيفتتح محافظ كفر الشيخ معرض التعليم المجتمعى، مفروشات، وملابس، ومنتجات زراعية، ومنتجات غذائية، وغيرهم من المنتجات، بتخفيضات تصل لـ 50%.

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