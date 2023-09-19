محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة تعويض أصحاب الأراضى فى موط القديمة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بسرعة تسليم أصحاب الأراضى بمنطقة موط القديمة الأراضى البديلة تعويضًا عن الأراضى التى دخلت ضمن خطة تطوير المنطقة وتشكيل لجنة لمراجعة موقف الأراضى المخصصة للطرق داخل منطقة بئر موط (1) وإزالة أى تعديات أو مخالفات عليها ودراسة التعدى على قنوات الرى ببئر( 16) الهنداو، وذلك خلال لقاءََ جماهيريًا عقده المحافظ مع أهالى مركز الداخلة، بمقر مركز شباب موط، وذلك بحضور المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.