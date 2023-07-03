صحة الوادي الجديد: دخول مستشفى الداخلة الخدمة بتكلفة 600 مليون جنيه

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن الإنتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى جديد بمدينة "موط" بمركز الداخلة بتكلفة 600 مليون جنيه بقوة 120 سريرا ويشمل مهبط طائرة مروحية هليكوبتر، ليدخل الخدمة في شهر يوليو الحالى، كما جرى فيها الانتهاء من تركيب شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف، كما يجرى رفع كفاءة وتوسعة الطريق المواجه للمستشفى وتنظيم حركة الدخول والخروج وأماكن انتظار السيارات خارجها.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الوزارة انتهت من تنفيذ مراحل المشروع كما يجري تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربي لمستشفى مركز الداخلة الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه، تحت إشراف شركة كهرباء مصر الوسطى حيث بدأ تنفيذ المشروع في منتصف مارس الماضي وتم الانتهاء من أغلب الأعمال.