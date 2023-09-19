محافظ أسوان يوافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد 2023/2024 للأطفال الذين لم يكتمل عمرهم فى 1/10/2023 الـ 6 سنوات بالإدارات التعليمية الخمس بالمدارس الحكومية عربى فقط وليس مدارس اللغات.

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، وفى بشرى سارة، وفى سابقة هى الأولى من نوعها، واستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم بذلك قبول الأطفال من 2/10/2017 حتى 31/12/2017 بالمدارس فى ضواحى المدن والإدارات التعليمية التى لا يوجد بها كثافة طلابية، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتحويل ونقل أبنائهم من تلك المدارس بعد مرور عام كامل.

وتابع المحافظ، أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل القضاء على التسرب من التعليم والفراغ التعليمى ، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب وتحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.