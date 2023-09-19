محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا مدارس بتخفيضات 25%

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، صباح اليوم الثلاثاء، معرض أهلا مدارس بمدينة أسوان، والذى يقام بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية، تحت رعاية محافظة أسوان.

وتفقد محافظ أسوان، عقب الافتتاح الذى حضره، العميد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، خالد أبو القاسم، مدير عام التموين، وحسام الأنصارى، رئيس الغرفة التجارية، وسيد مدنى، رئيس مدينة أسوان، محتويات المعرض الذى يضم منتجات تصل تخفيضاتها لـ25%.

واستفسر محافظ أسوان، من المواطنين المقبلين على المعرض، سعر المنتجات مقارنة بمثيلاتها خارج المعرض، خاصة وأنه يضم كافة المستلزمات المدرسية مثل الشنط والملابس والأحذية والخردوات وغيرها، بجانب توفير بعض المواد الغذائية داخل المعرض.





