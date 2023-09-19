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محافظ أسوان يتفقد أعمال إحلال وتجديد قاعة مؤتمرات عروس النيل.. صور

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:27 م
محافظ أسوان يتفقد أعمال إحلال وتجديد قاعة مؤتمرات عروس النيل.. صور محافظ أسوان فى قاعة عروس النيل الدولية
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لقاعة مؤتمرات عروس النيل الدولية بأعلى الصوتيات والسمعيات والإضاءة لتصبح واجهة جمالية وحضارية مشرفة لاستضافة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية.

وأثناء تفقده لأعمال التطوير برفقة حسين ممدوح مدير فندق عروس النيل، والمهندس المشرف على المشروع، أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بأن يتم تلافى كافة الملاحظات التى قام برصدها، ويتم الاستعانة بالمتخصصين لتكون قاعة نموذجية وراقية، على أن تضم مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية، فضلًا عن إستقبال الفعاليات المختلفة من العروض الفنية والسينمائية.

وكلف المحافظ، أن يتم إنشاء قاعة ملحقة لكبار الزوار والضيوف، مع تطوير المدخل الرئيسى للقاعة، وغرفة الملابس ودورات المياه، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات فى قاعة البلكون الـ VIP المطلة على المسرح، وغرفة التحكم للصوتيات والسمعيات، وغرفة كاميرات المراقبة، مع العمل على رفع كفاءة المطبخ والمطعم بشكل آمن.

 
 
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

محافظ أسوان فى قاعة عروس النيل الدولية
محافظ أسوان فى قاعة عروس النيل الدولية

محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير
محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير

محافظ أسوان يتفقد قاعة عروس النيل
محافظ أسوان يتفقد قاعة عروس النيل
 

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