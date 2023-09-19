محافظة أسوان تنهى استعدادها لاستقبال العام الدراسى الجديد.. التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

استعدت محافظة أسوان ورفعت من جاهزيتها لإستقبال العام الدراسي الجديد بدءا من الانتهاء من جميع أعمال الصيانة، درءًا للأخطار واستبعاد المباني غير الآمنة والـتأكد من وصول جميع الكتب المدرسية، تمهيدا لتوزيعها على الطلاب بكافة المراحل التعليمية.

كذلك إقامة معرض " أهلاً مدرستى " الذى تنظمه التربية والتعليم بالإدارات التعليمية الخمس بمحافظة أسوان، بتخفيضات تصل إلى 30 % ، فضلاً عن التنسيق بين الجهات المختلفة لتنظيم معارض مماثلة بما يساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأسوانية .

واستعدت محافظة أسوان، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان وهيئة الأبنية التعليمية، لإستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024.

وواصلت لجان متابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد بالادارات التعليمية بمراكز محافظة أسوان أعمالها، ومتابعة الالتزام بالحضور والانصراف والانضباط الادارى فى جميع المدارس، و تنظيف الفصول وتنظيم المقاعد وتقليم وتهذيب الأشجار وصيانة ونظافة دورات المياه، وتغيير الأعلام بأعلام جديدة.

وكذلك متابعة استعداد قاعات رياض الاطفال وفصول وحجرات المدارس ومدي جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، كما تم التنبيه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتم التأكيد على المدارس بضرورة استكمال كافة أعمال النظافة والصيانة والإستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد من تجهيز الفصول ونظافة وتطهير دورات المياه وتوفير عوامل الأمن والسلامة وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة .

وتم متابعة التجهيزات والإستعدادات الجارية بمختلف المدارس، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمة للمرور الميدانى ومراجعة كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة، وخاصة الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها، بالإضافة إلى الإلتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة ، والإهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد ومختلف الوسائل التعليمية داخل الفصول الدراسية لضمان توفير المناخ المناسب والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وزيادة مستويات التحصيل الدراسى لديهم، وتكليف مسئولى الأبنية التعليمية بالمعاينة الميدانية وإعداد تقرير فنى شامل بأعمال الصيانة ورفع كفاءة الحالة الإنشائية وغيرها من الإحتياجات المطلوبة لضمان جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد على أكمل وجه، كذلك التنسيق مع الوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة أسوان، لتنفيذ أعمال تنسيق وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش والمزروعات الغير صالحة لمنع إنتشار الحشرات والزواحف الضاره، مع الإهتمام بتمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدارس.

من جهته طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالاستعداد الجيد لإستقبال العام الدراسى الجديد ، وإنهاء كافة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والتطوير والتجميل بالمدارس بأسلوب ولمسات جمالية ، وخاصة أنه سيتم مرور اللجان المشتركة بشكل مفاجئ لرصد أى ملاحظات لسرعة تلافيها حتى تكون هذه المدارس جاهزة لإستقبال الطلاب فى أبهى صورها ، مع الإعداد لإقامة معرض " أهلاً مدرستى " الذى تنظمه التربية والتعليم بالإدارات التعليمية الخمس بتخفيضات تصل إلى 30 %، فضلاً عن التنسيق بين الجهات المختلفة لتنظيم معارض مماثلة بما يساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأسوانية .

من ناحية أخري، توجد العديد من الصروح التعليمية التى تم ويتم تنفيذها فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة أسوان حيث كانت قد شهدت أسوان فى الفترة الأخيرة إفتتاح العديد من المدارس سواء بالقرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، أو بباقى مدن ومراكز المحافظة ، ليصل عدد المدارس على مستوى المحافظة إلى 1503 مدرسة ، و ع دعم الوزارة للمحافظة ب 1072 معلم ، و 7673 جهاز تابلت ، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا ، وكذلك توفير فصول تعليمية ( كرفانات ) لمدرسة الكلاحين بدراو ، علاوة على إضافة 2 لجنة ثانوية عامة بمركز نصر النوبة، فضلاً عن إنشاء مركز تميز للتعليم الفنى على مساحة 19 ألف و 700 م2 بمدينة أسوان الجديدة.



استعدادات أسوان لبدء العام الدراسي الجديد



