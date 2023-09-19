اليوم السابع
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غلق 9 منشآت طبية مخالفة أثناء حملات للعلاج الحر فى الدقهلية.. صور

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:54 ص
غلق 9 منشآت طبية مخالفة أثناء حملات للعلاج الحر فى الدقهلية.. صور جانب من الحملات
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 111 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 54 عيادات خاصة، و 7 عيادات تخصصية، ومستشفيات خاصة، إلى جانب 32 مراكزاً و معملا من بينهم 11 مركزا غير مرخص.
 
من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 15 منشأة طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 9 منشآت، وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص، وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح منشأتين أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
 
وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 15 منشأة  ، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة
 
يأتي ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة. 
 
 
جانب من مراجعه المنشآت الطبية
جانب من مراجعه المنشآت الطبية

 

غلق وتشميع عياده خاصه
غلق وتشميع عياده خاصه

 

 

مراجعه العيادات
مراجعه العيادات

 

 

منشأة طبية
منشأة طبية

 


 

 


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