ضبط عاطل بحوزته 3 آلاف قرص مخدر فى الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية ، من ضبط عاطل بتهمة ال تجار في المواد المخدرة، وبتفتيش سيارته عثر بحوزته على 3 آلاف قرص مخدر عبارة عن 1000 قرص تامول و2000 قرص كبتاجون، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت معلومات قد وردت لمنطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام المدعو محمد ع.ال.م. ويبلغ 39 عاما، عاطل، مقيم بقرية كفر النعيم بميت غمر، بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدري التامول والكبتاجون، وترويجهما على عملائه بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية، ضمت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وتم ضبط المتهم أثناء تواجده بالقرب من كوبري دقادوس بميت غمر.

وبتفتيش سيارته عثر على 3 آلاف قرص مخدر متنوع، 1000 قرص تامول و2000 قرص كبتاجون، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر عن الواقعة ويحمل رقم 18438 لسنة 2023 جنايات ميت غمر، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات