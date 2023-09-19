ضبط دقيق مدعم ولحوم ودواجن منتهية الصلاحية فى حملات تموينية بالإسماعيلية

‏‎الإسماعيلية : السيد فلاح _ صبري غانم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب الإسماعيلية ، بالتعاون مع مباحث التموين، حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

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وأسفرت الحملة اليوم، الثلاثاء، عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية تقدر بـ 750 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، بمركز ومدينة القصاصين.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، تم ضبط 70 قطعة من مصنفات اللحوم والدواجن والمخللات منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحال والمخابز، حيث قامت بتحرير 90 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 13 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر، و8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري).

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 11 محضر لإنتاج خبر ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و12 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و26 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و4 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر لتجميع الدقيق.