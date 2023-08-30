ضبط طن وربع دقيق بلدى وكميات من الأسماك والعصائر بحملات تموينية بالإسماعيلية

‏‎الإسماعيلية: السيد فلاح -صبرى غانم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على جميع المحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎ففي مركز و مدينة أبوصوير قامت إدارة تموين أبوصوير بحملة، أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بطن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط مخبز سياحي آخر وبحوزته كمية تقدر بربع طن دقيق بلدي مدعم.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت إدارة تموين المركز ضبط كمية تقدر بـ 300 كيلو أسماك ومأكولات بحرية بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر مجهول المصدر.

وفي مركز ومدينة القصاصين، قامت إدارة تموين أبوصوير بضبط 260عبوة عصير مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحلات والمخابز، حيث قامت بتحرير 97 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 22 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و24 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و5 محاضر سلع مجهولة المصدر، ومحضرين عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و11 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرين توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق.