ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي قولها اليوم، إن اجتماع باتروشيف ووانج يأتي في إطار الجولة الـ18 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية الصينية-الروسية، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة في كلا البلدين.

كما سيشارك باتروشيف فى مشاورات أمنية ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا، حيث سيمثل وانج يي الجانب الصيني، وسيشارك فيها كذلك سكرتير مجلس الأمن القومي المنغولي جادامبين إنخبايار.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في إحاطة صحفية، أن محادثات وانج في موسكو تهدف لتعزيز التعاون الصيني الروسي على الساحة الدولية.

وقال متحدث باسمها "سيكون هناك تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا، وكذلك سبل ضمان الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وبدأ وزير الخارجية الصيني وانج يي، أمس الاثنين، زيارة لروسيا تستمر أربعة أيام.. وتعد هذه أحدث زيارة ضمن سلسلة من اللقاءات والمكالمات الهاتفية الرفيعة المستوى بين الجانبين.