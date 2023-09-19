تموين بورسعيد: الدولة تدعمنا بـ25 مليون جنيه للسلع التموينية شهريا

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "اليوم السابع" حوارًا مع محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حول المحاور التى تخص المشروعات الجديدة والتى تلقى بظلالها على المواطن وتحقق حياة كريمة من خلال توصيل الدعم لمستحقيه عبر منظومة إلكترونية مميكنة.

وفى بداية حوارنا مع مدير عام التموين، تحدثنا عن آخر مشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد والذى تم تدشينه منذ أيام قليلة فى المحافظة بحضور نائب وزير الاتصالات ومحافظ بورسعيد، ولفيفًا من القيادات التنفيذية وهو كارت الخدمات الحكومية الذكى الموحد.

وأكد "عوض" أن الكارت الموحد يهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات للمواطن تضم التموين والتأمين الصحى الشامل والدفع الإلكترونى، موضحًا أن خدمات التموين تشمل صرف السلع التموينية وبدل نقاط الخبز وكذلك الخبز الدعم.

وأوضح أنه تم اختيار محافظة بورسعيد لتطبيق هذه المنظومة باعتبارها المحافظة الأولى فى تطبيق منظومة التحول الرقمى، لما تملكه من بنية تحتية تؤهلها لذلك، حيث تم قبل ذلك إطلاق منظومة الخبز فى عام 2015، وكذلك التأمين الصحى الشامل.

وأشار محمد عوض، إلى أنه يضاف إلى ذلك أيضًا منظومة جديدة تم تطبيقها فى بورسعيد كالمحافظة الأولى بين المحافظات المصرية وهى الربط السلعى بين شركات الجملة والبداليين التموينيين، وتم تعميمها بعد ذلك إلى محافظة الأقصر، ومنها إلى المحافظات المصرية.

وأضاف مدير عام تموين بورسعيد، أن الكارت الموحد يستهدف وصول الدعم لمستحقيه، والمواطن يحصل عليه بعد أن يتلقى رسالة على الهاتف المسجل فى الجهات الحكومية بمنظومة التموين، ويتم توزيع الكارت من خلال 25 مكتب بريد و7 فروع أخرى وكذلك من 5 مراكز تموينية مطورة، وأوقات العمل بالبريد من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، والمراكز من الرابعة حتى السادسة مساء، وذلك تيسيرا على المواطنين، والكارت شأنه شأن البطاقة الذكية الصادرة من وزارة التموين ويؤدى كل الخدمات الخاصة بالبطاقة إلا أنه لن يتم الاستغناء عن بطاقة التموين إلا بعد التفعيل الكامل لهذا الكارت.

وأكد محمد عوض، مدير عام تموين بورسعيد، أن مستهدف توزيع الكارت الذكى الموحد على 496 ألف مواطن، وذلك فى فترة تقدر بما يقرب من 10 أسابيع.

وقال محمد عوض، إن أكثر من 26 شركة ومؤسسة وطنية شاركت فى منظومة الكارت الموحد، وجرى إعداده بعمالة مصرية 100%، مؤكدا أنه سيتم تحسين الخدمات مع العمل فى المنظومة والتى تهدف إلى التأكد أن الخدمات تصل إلى المواطن، وصلاحيته لمدة 3 سنوات.

ولفت محمد عوض، إلى أن مديرية تموين بورسعيد تقوم بعملها على أكمل وجه بالاشتراك مع كل الجهات المعنية من خلال حملات يومية يتم شنها على كافة الأسواق والمحال التجارية فى شتى أحياء محافظة بورسعيد.

وأجاب مدير عام التموين ببورسعيد، أن المديرية بها غرفة العمليات التى تعمل على مدار 24 ساعة، وتوجد سيارة مخصصة للتحرك إلى مكان الشكوى، أسفل المديرية، وأى مواطن بيتصل بالرقم الخاص بنا على أرقام تلقى الشكاوى، وأيضًا من خلال الرقم الموحد على مستوى الجمهورية، يتم التحرك على الفور.

وأضاف محمد عوض، أنه لا توجد لدينا أية مشاكل فى صرف السلع لـ477 ألف مواطن، وبدعم أكثر من 25 مليون جنيه شهريا كدعم لـ32 سلعة، ويتم توزيعها من خلال 111 بدالا تموينيا ومشروع جمعيتى، والنظام مميكن بنسبة 100% فى توزيع السلع التموينية.

وأوضح مدير عام تموين بورسعيد أن المديرية لها دور خدمى كبير من خلال 7 فروع للشركة العامة لتجارة الجملة، يتم ضخ السلع الأساسية بها بأسعار مخفضة، حيث تم ضخ الأرز الحر الكيلو بـ20 جنيه، وكذلك اللحوم والدواجن وغيرها بأسعار مخفضة.

كما أن هناك قوافل للسلع الغذائية المخفضة فى كل المناطق الأكثر احتياجًا بأحياء محافظة بورسعيد، وعلى الرغم من أن بورسعيد كلها غاز طبيعى لكن فى الجنوب يتم توفير فيه أسطوانات الغاز لعدم تغطيته بهذه الخدمة.

وفى هذا الصدد، أكد محمد عوض، أن المعارض يكون لها تأثير كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، مثل معرض "أهلا رمضان" و"أهلا مدارس"، هذا بالإضافة إلى الشوادر الخاصة للتجار فى كافة المناطق والأحياء.

وبجانب المعارض، ووفقًا لقانون 102 لسنة 2023 يتم تنظيم وإقامة الأوكازيون الصيفى والذى انطلق من 8 أغسطس، ويوفر الملابس بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق.

واستطرد محمد عوض أن هناك نشرة يومية من وزارة البترول لمتابعة المواد المضخة فى محطات الوقود البالغ عددها 30 محطة فى محافظة بورسعيد، ويتم شن حملات بشكل يومى لمتابعة هذه المحطات.

جانب من اللقاء



محمد عوض مدير عام تموين بورسعيد



مدير عام تموين بورسعيد



مراسل اليوم السابع مع مدير التموين