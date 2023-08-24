تموين بورسعيد: نستهدف توزيع الكارت الموحد على 496 ألف مواطن بالمحافظة

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن مستهدف توزيع الكارت الذكى الموحد على 496 ألف مواطن، وذلك فى فترة تقدر بما يقرب من 10 أسابيع.

وأوضح مدير تموين بورسعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكارت الموحد يقدم حزمة من الخدمات من بينها التموين والتأمين الصحى الشامل والمدفوعات الإلكترونية.

وقال محمد عوض، إن أكثر من 26 شركة ومؤسسة وطنية شاركت فى منظومة الكارت الموحد، وجرى إعداده بعمالة مصرية 100%.

وأشار إلى أنه سيتم تحسين الخدمات مع العمل فى المنظومة والتى تهدف إلى التأكد أن الخدمات تصل إلى المواطن، صلاحيته ستكون لمدة 3 سنوات.