انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة حسنى عبد اللطيف رئيس المحكمة

كتب أحمد إسماعيل

انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض اليوم الثلاثاء، بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وحضر الجمعية نواب وقضاة المحكمة، أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم توزيع العمل للعام القضائي ۲۰۲۳ / ۲۰۲٤ والتي تمت فيه تلبية جميع رغبات أعضاء المحكمة مع مراعاة صالح العمل.

وألقى عبد اللطيف" كلمته" مرحباً بالقضاة الحضور، وأثنى فيها على شيوخ القضاء وأعضاء الجمعية العمومية مهنئا لهم وجميع قضاة محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والنيابة العامة والقضاة الجدد المنضمين لمحكمة النقض متمنيا لهم التوفيق والسداد من الله عز وجل.

كما أكد على العمل بكل جهد وإخلاص إلى تحقیق مصالح القضاة، وتوفير المناخ الملائم لعملهم وطالب بإرساء قواعد العدالة، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة تحقيقًا للعدالة الناجزة معلناً إطلاق المنصة الرقمية لمحكمة النقض والتي تضم موقع المكتبة الالكترونية والموقع العام للمحكمة.

وفي ختام كلمته توجه إلى العلى القدير داعيًا لشهداء الوطن ولأسرهم وأن يحفظ مصرنا الغالية، وقضاتها والشعب المصري والقيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من كل مكروه وسوء.