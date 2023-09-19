"القومى للمرأة" ينظم 8500 زيارة منزلية ضمن حملة "بلدى أمانة" بأسوان.. صور

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، 8500 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 49 ألفا و241 من السيدات والرجال والأطفال داخل القرى والنجوع المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إدفو وكوم أمبو، وذلك ضمن سلسلة فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى بأسوان، فى بيان صحفى، أن حملة "بلدى أمانة" يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة، أن الحملة تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة، بجانب التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع.

ومن جانبه، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمواصلة التعاون وتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية لتعزيز محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لدى الأهالى، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".