تنظيم 4250 زيارة منزلية ضمن فعاليات طرق الأبواب "بلدى أمانة" بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، إنه تم تنظيم 4 آلاف و250 زيارة منزلية، استهدفت توعية 25 ألف و56 من السيدات والرجال والأطفال داخل 25 قرية ونجع بمركزى إدفو وكوم أمبو.

وأشارت، إلى تواصل تنظيم الزيارات المنزلية لحملة "بلدى أمانة" على مدار شهرين من أجل نشر التوعية المجتمعية بين الأهالى والمواطنين، مضيفةً أن الحملة يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وتابعت الدكتورة هدى مصطفى، أن حملة " بلدى أمانة " تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع.



توعية مجتمعية



جانب من التوعية



جانب من الحملة