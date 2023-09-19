التموين تبدأ غدا جرد المقررات التموينية بمنافذ البقالين وجمعيتي

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غدا الأربعاء وحتى الأحد المقبل القيام بعمليات جرد لسلع المقررات التموينية بمنافذ بقالين التموين ومشروع جمعيتى ومطابقتها مع ماكينات الصرف .

ووجهت الوزارة مديرى التموين بالمحافظات ببدء عمليات الجرد للسلع بالمنافذ، وأن عملية الجرد لن تستغرق أكثر من نصف ساعة داخل المنفذ الواحد، وأن إيقاف السيستم سيكون داخل المنفذ محل الجرد فقط ولمدة نصف ساعة فقط، ويتم استخدام هذا الرصيد كرصيد افتتاحي للتاجر على أن يكون الجرد لكل سلعة بالقطعة، مع إيقاف التعامل على ماكينات التجار، وأن يكون الحد الأقصى للاستعاضة ثمان استعاضات في الشهر، بما لا يتجاوز أربعة أضعاف التأمين المدفوع .

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد اعلنت عن ممارسة رقم 7 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر 2022 وان جلسة فض المظاريف والبت يوم 21 سبتمبر الجارى

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض " أهلا مدارس " بشارع فيصل الرئيسي بمحافظة الجيزة بجانب توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والأحذية والملابس، حيث يتم طرح ويتم طرح المكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتي 400جم بـ 8 جنيهات سكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها وأرز مستورد بـ20 جنيها وزيت الخليط 800 مل بـ40 جنيها وأرز محلى 1 كجم بـ22 وشاي 250جم بـ44 جنيها ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ42 جنيها وسمنة 700جم بـ48 جنيها وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه .