اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 06:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 2 طن سكر مجهولة المصدر داخل مصنع حلويات فى بسيون بالغربية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 05:48 م
ضبط 2 طن سكر مجهولة المصدر داخل مصنع حلويات فى بسيون بالغربية جانب من المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية لتشديد الرقابة على المحلات العامة ومصانع الحلوى والأسواق وضبط المخالفات التموينية.
 
وضمت الحملة السعودي عبدالحميد مدير الإدارة وإدوارد رمسيس المفتش بالإدارة، وأسفرت الحملة والتفتيش عن ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر بأحد مصانع الحلوى ببسيون، وتم تحرير محضر جنحة برقم 20265 والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما قامت الحملة بتحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لمحلات حلوى المولد النبوي الشريف.
 
كما تم المرور على المخابز والوقوف على مدى التزام المخابز بإنتاج خبز جيد من حيث الموازين والمواصفات، وجاري متابعة المخابز بصفة يومية وتكليف جميع المكاتب التابعة بالمرور يوميا لتحسين جودة الخبز.

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