استمتعوا بالمشاهدة.. "الضوء البروجي" يزين سماء الفجر أواخر أيام الصيف

تعتبر الفترة الحالية أواخر الصيف ومطلع الخريف وقتا مثاليا فى السنة لرصد الضوء البروجي بسماء الوطن العربى وكامل النصف الشمالى من الكرة الأرضية، وستكون الأيام القليلة المقبلة رائعة، حيث سيسطع كوكب الزهرة والضوء البروجى فى الأفق الشرقى قبل ضوء الفجر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه إضافة إلى أن القمر فى طور هلال بداية الشهر سيكون فى سماء المساء تاركا سماء الفجر مظلمة للضوء البروجي.

والضوء البروجى هرمى الشكل له لون "الحليب" مقارنة بحزام درب التبانة المضاء بالنجوم ويكون مرصودا بسهولة من خطوط العرض القريبة نسبياً من خط الاستواء الأرض وسيحتاج الراصد لرؤية الضوء البروجى الذهاب إلى موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن التى تطمس عادة الأضواء الطبيعية فى السماء.

وتابع التقرير أن سبب وضوح الضوء البروجى قبل الفجر فى هذا الوقت من العام لأنه كما يرصد من النصف الشمالى للكرة الأرضية لأن مسار الشمس الظاهرى عبر السماء يقع بشكل مستقيم تقريباً بالنسبة للأفق الشرقى قبل ضوء الفجر الآن.

ويمكن رؤية الضوء البروجى لمدة تصل إلى ساعة قبل بداية إنبثاق ضوء الفجر الحقيقى ويتم البحث عنه قبل شروق الشمس بحوالى 120 إلى 80 دقيقة وعلى عكس الفجر الحقيقى لا يوجد لون وردى للضوء البروجى فالسماء الحمراء قبل شروق الشمس أو بعد غروبها هى نتيجة لتبعثر ضوء الشمس بسبب الغلاف الجوى حول الأرض.

أما بالنسبة للضوء البروجى فإن مصدره خارج الغلاف الجوى للأرض فهو عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن جزيئات الغبار التى تتحرك فى مستوى الأرض والكواكب الأخرى التى تدور حول الشمس.