إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالى

أصيب 15 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص محمل بالركاب والأخرى ملاكى على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد ورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربى بدائرة المحافظة، ووجود عدد كبير من المصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين اصابة 15 شخصًا تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

تم إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين فى المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما تم تيسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.