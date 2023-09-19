إزالة مخالفات بناء ورفع 225 حالة إشغال خلال حملات بحى العجوزة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حى العجوزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الطرق ورفع الإشغالات من المقاهى والكافيهات والمحلات التجارية وتفعيل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت والشوارع والميادين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برصد المخالفات وإزالة التعديات على الطرق، وتحت إشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حي العجوزة.

تمكنت الحملات التى تمت بقطاع العجوزة والمهندسين وأرض اللواء من إزالة غرفة بالمسافة الجانبية لعقار بشارع دمشق بدون ترخيض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشن الحي حملة مكبرة على المطاعم بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين والصحة للتأكد من سلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين ومراجعة تاريخ الصلاحية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، إلى جانب القيام بحملة ليلية والمرور الميدانى ليلاً لإلزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المقررة وترشيد استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال حملة إشغالات مكبرة، رفع الحي كافة الإشغالات والتعديات ببعض الشوارع بقطاع العجوزة وأرض اللواء وإزالة الحواجز الحديدية والبردورات والكتل الاسمنتية أثناء سير الحملات التى تعوق سير المشاة والحركة المرورية، حيث تم رفع 225 حالة إشغال متنوعة.