محافظة الجيزة تطلق حملة لمساعدة المشردين بلا مأوى وتتعامل مع 36 حالة

كتبت – مرام محمد

شاركت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان في فعاليات الحملة التي تمت بشوارع حي العجوزة، والتي أسفرت عن التعامل مع 36 حالة خلال اليوم وإنقاذ 16 حالة منهم 2 سيدات و15 رجلًا وطفلًا من المشردين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأوضحت نائب المحافظ أنه جار بحث كل حالة على حدى وتحديد آلية حل مشكلة كل فرد منهم على الوجه الأمثل الذي يصنع منه عضواً نافعاً مرة أخرى داخل المجتمع المصري، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية وتوفير حياة أفضل للمشردين بالشوارع.

ولفتت إلى أن هناك مراحل لرعاية المشردين بدءًا من استقبالهم مروراً بمرحلة الرعاية الطبية من خلال الأطباء المتواجدين بالمؤسسة وإجراء بعض التحاليل اللازمة للتأكد من خلو الحالة من أي أمراض معدية لزملائه، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لبعض الحالات منهم، بالإضافة إلى التأهيل النفسى من خلال جلسات الأخصائيين الاجتماعيين للتعرف على مشاكلهم وحلها، وتعديل السلوك لديهم ومحاولة دمجهم في المجتمع مرة ثانية.

وأشادت بالدور الهام الذي تؤدية مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، مشيرة إلى أن المحافظة ستواصل تعاونها مع المؤسسة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من المشردين، وأن الحملة ستستمر على فترات بعد التعامل مع المجموعة الأولى وذلك بمساعدة المؤسسة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة ومحمود وحيد رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان وأعضاء المؤسسة.



محافظة الجيزة تطلق حملة لمساعدة المشردين بلا مأوى



محافظة الجيزة تطلق حملة لمساعدة المشردين بلا مأوى



محافظة الجيزة تطلق حملة لمساعدة المشردين بلا مأوى



محافظة الجيزة تطلق حملة لمساعدة المشردين بلا مأوى



محافظة الجيزة تطلق حملة لمساعدة المشردين بلا مأوى



محافظة الجيزة تطلق حملة لمساعدة المشردين بلا مأوى



محافظة الجيزة تطلق حملة لمساعدة المشردين بلا مأوى



محافظة الجيزة تطلق حملة لمساعدة المشردين بلا مأوى