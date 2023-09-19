اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 09:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا ترفض اتهامات بتورطها في التخطيط لانقلاب داخل جورجيا

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 08:00 ص
أوكرانيا ترفض اتهامات بتورطها في التخطيط لانقلاب داخل جورجيا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت وزارة الخارجية الأوكرانية تقرير أجهزة الأمن الجورجية بشأن التورط المزعوم للجانب الأوكراني في التحضير لانقلاب في البلاد.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو -في منشور على (فيسبوك) حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية الاثنين- إن هذه المزاعم لا تمت للواقع بصلة.


وأشار إلى أن الدبلوماسية الأوكرانية أخذت علما بتصريحات مسؤولي الأمن الجورجيين التي زعمت تورط الجانب الأوكراني في الإعداد للتمرد في جورجيا.


وقال المتحدث الأوكراني "هذا التقرير غير صحيح. تحاول الحكومة الجورجية الحالية مرة أخرى تشويه سمعة أوكرانيا من أجل حل قضاياها السياسية الداخلية".


وأكد أن الدولة الأوكرانية لم ولا تتدخل، وليس لديها أي خطط للتدخل في الشؤون الداخلية لجورجيا. 


كانت وكالة الأمن القومي الجورجية قد قالت في وقت سابق من اليوم إنها اكتشفت مؤامرة تدعمها أوكرانيا للإطاحة بحكومة البلاد الموالية لروسيا بشكل متزايد، وذلك قبل أسابيع فقط من صدور حكم مرتقب بشأن طلبها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.


وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، زعم باشا مجيلادزي، نائب مدير وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز أمن الدولة في جورجيا، أن "المتآمرين يستعدون للإطاحة بالدولة"، مضيفا أن أفعال هؤلاء ستقوم "على أساس أن بروكسل ستصدر رأياً سلبياً بشأن محاولة تبليسي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". 


أوكرانيا

وزارة الخارجية الأوكرانية

جورجيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة