أفضل 7 أطعمة لخفض الكوليسترول.. منها الشوفان

كتب – حسام الشقويرى

يحتاج جسم الإنسان إلى نسبة معينة من الكوليسترول ليظل بصحة جيدة، تختلف تلك النسبة باختلاف عمر الشخص، فهى فى الأطفال خلاف الكبار، المهم أن تكون أقل من 170 ملليجرام/ ديسيلتر وهناك عناصر يجب تضمينها في نظامك الغذائي لخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite





أطعمة خفض الكوليسترول

1 - الشوفان

سواء أكان ذلك وجبة إفطار أو عشاء صحي في الليل، الشوفان هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بإدارة الحالات الصحية المزمنة، حيث إنه يأتي مليئًا بالألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق الارتباط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي ومنع امتصاصه في مجرى الدم

2 - فواكه وخضراوات

أفضل طريقة أخرى لإدارة مستويات الكوليسترول المرتفعة في نظامك الغذائي هي إضافة كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات الطازجة والموسمية إلى نظامك الغذائي. فهي منخفضة السعرات الحرارية والدهون وهي مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. وتناول الكثير من الفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب بشكل عام.

3 - الحبوب

حاول إضافة كميات كبيرة من الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي عندما يتم تشخيص إصابتك بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. والحبوب الكاملة هي مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد على خفض مستويات الكولسترول. والسبب الآخر لإضافة الحبوب الكاملة للتحكم في الكوليسترول هو أنها أيضًا مصدر جيد للعناصر الغذائية الأخرى، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة

4 - الأسماك الدهنية

يجب أن تكون الإضافة التالية لنظامك الغذائي هي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل، كل هذه الأطعمة الفائقة مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة للتحكم في مستويات الكوليسترول السيئ في الدم، كما أنها تساعد في تحسين صحة القلب بشكل عام.

5 - المكسرات والبذور

يمكن أن تكون حفنة من المكسرات والبذور مفيدة لجسمك عندما يكون لديك مستويات عالية من الكوليسترول. فهي مصدر جيد للبروتين والألياف والدهون الصحية. تناول المكسرات والبذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا وبذور اليقطين واللوز والجوز (باعتدال) يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

6 - الصويا

في حالة ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك، تأكد من إضافة الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا إلى نظامك الغذائي. تحتوي منتجات الصويا، مثل التوفو والتيمبيه والإدامامي، على فيتويستروغنز، وهي مركبات نباتية ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول.

7 - البقوليات

تعتبر الفاصوليا والعدس والبازلاء أمثلة على البقوليات التي تعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف والمواد المغذية الأخرى. يمكن أن يساعد تناول البقوليات على خفض نسبة الكوليسترول وتقوية القلب.