4 عوامل خطر تزيد من ارتفاع ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة والتى إذا تركت بدون علاج، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، والعديد من العوامل المسببة لارتفاع ضغط الدم يمكن السيطرة عليها، ووفقا لبحث نشر في مجلة طب الأسرة والرعاية الأولية، فإن ارتفاع ضغط الدم مدفوع بقوة بمجموعة من عوامل الخطر القابلة للتعديل، في هذا التقرير نتعرف على عوامل الخطر القابلة للتعديل لارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟



ارتفاع ضغط الدم هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات ضغط الدم. وفقا لمايو كلينيك، يتم قياس ضغط الدم بالمليمتر من الزئبق (مم زئبق).

ارتفاع ضغط الدم هو قراءة ضغط الدم بمقدار 130/80 ملم زئبق (مم زئبق) أو أعلى.

يتم استخدام رقمين لتمثيل ضغط الدم. يمثل الرقم الأول (الضغط الانقباضي) ضغط الأوعية الدموية الناتج عندما ينقبض القلب أو ينبض. ويظهر الضغط في الشرايين بين نبضات القلب بالرقم الثاني (الضغط الانبساطي).

عوامل خطر تزيد الإصابة بارتفاع ضغط الدم



نظام غذائي غير صحي



أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم هو اتباع نظام غذائي غير صحي تم ربط الإفراط في تناول الصوديوم وارتفاع استهلاك السكر بارتفاع ضغط الدم. ولمواجهة هذا الخطر، ينصح باتباع نظام غذائي صحي للقلب، والتقليل من تناول الملح والسكر، واختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

قلة النشاط البدني



نمط الحياة المستقر هو مساهم رئيسي في ارتفاع ضغط الدم. من ناحية أخرى، أثبتت التمارين الرياضية المنتظمة فوائدها في إدارة ضغط الدم. إن دمج النشاط البدني في روتينك اليومي، حتى من خلال التمارين البسيطة، يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة القلب والأوعية الدموية.

التدخين

يعد التدخين من الأسباب المعروفة عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضغط الدم. يمكن للمواد الكيميائية الضارة الموجودة في التبغ أن تضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

​التوتر والصحة النفسية



يلعب التوتر المزمن والصحة العقلية دورًا مهمًا في ارتفاع ضغط الدم. لمكافحة عامل الخطر هذا، يتم تشجيع الأفراد على استكشاف تقنيات الاسترخاء، وممارسة اليقظة الذهنية، وطلب دعم الصحة العقلية عند الحاجة.

العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم



من المهم التعرف على العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم، والتي يمكن أن تشمل الصداع المستمر، ونزيف الأنف، والدوخة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، غالبًا ما يظل ارتفاع ضغط الدم بدون أعراض، مما يؤكد أهمية المراقبة المنتظمة لضغط الدم.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم



للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، فكر في إجراء تغييرات في النظام الغذائي، ودمج التمارين الرياضية بانتظام، وإدارة التوتر من خلال ممارسات الاسترخاء.

تعد الفحوصات المنتظمة مع مقدمي الرعاية الصحية أمرًا حيويًا للكشف والتدخل المبكر. وتؤكد منظمة الصحة العالمية على أهمية هذه التدابير الوقائية.