وكيل تعليم الإسماعيلية.. اجتماعات مستمرة استعدادا للعام الدراسى الجديد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن هناك اجتماعات يومية مع مديرى الإدارات التعليمية استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وأضاف أنه ناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك خلال اجتماعا موسعا بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية.

وأكد على ضرورة متابعة جاهزية المدارس، مشددا على قيام إدارة المتابعة بقيادة فتحي عبد الفتاح مدير الإدارة بتنفيذ المتابعة بشكل مكثف للاطمئنان على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة ورفع تقرير بهذا الشأن بمدارس التعليم العام والتعليم الفني.

وتابع وكيل الوزارة على أهمية قيام المتابع بملاحظة تطبيق مجموعات الدعم المدرسي بصورة قانونية ووفق اللوائح والقوانين المنظمة لها الي جانب التأكيد على صلاحية المدارس، وكفاية هيئة التدريس لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة.