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"هدية الرئيس".. محافظ بورسعيد يعلن طرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:58 ص
"هدية الرئيس".. محافظ بورسعيد يعلن طرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، طرح 4 مجمعات صناعية جديدة، في إطار النهضة الصناعية التي تشهدها محافظة بورسعيد مؤخرا، وهدية من رئيس الجمهورية لمحافظة بورسعيد.
 
وطرحت محافظة بورسعيد، 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية)، وذلك بمساحات مختلفة ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لصغار المستثمرين 
 
وأشار المحافظ، إلى أنه يجرى إستطلاع رغبة الحصول على وحدة صناعية بمجمع الصناعات المغذية (3/7) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، على أن يتم التقديم إبتداءً من 18 سبتمبر 2023 ولمدة 15 يوماً حتى 2 أكتوبر 2023  على الرابط التالي :
https://forms.gle/4buExNu7uq9LVzqu7
 
وكان محافظ بورسعيد قد وجه بالبدء في الخطوات التنفيذية لاقامة المجمع الصناعي، موجها بالبدء في الأعمال الأنشائية، مع تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وبمتابعة من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، لافتا إلى أن سيتم الإنتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي. 
 
وأوضح المحافظ، أن المجمع الصناعي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة إجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
 
و للإطلاع على الشروط والمساحات وكافة التفاصيل على الرابط التالي :
http://www.portsaid.gov.eg/Ads/details/22265
علماً بأنه لن يتم الالتفات الى الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .
 
 
 

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