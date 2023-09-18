محافظ دمياط تتابع مستجدات مشروع الصرف الصحي بقرية شط جريبة

دمياط معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، مستجدات الموقف الخاص بمشروع الصرف الصحي بقرية شط جريبة، وذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والجهة المُنفذة للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمحاور المشروع وذلك لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالقرية، وكذلك موقف تنفيذ الشبكات بالتوازى مع الأعمال الإنشائية بالمحطة.

وفى هذا السياق، بحثت محافظ دمياط، آلية استكمال المشروع و سُبل تخطى كافة المعوقات للدفع بمعدلات التنفيذ ، حيث أكدت على وضع خطة عاجلة لاستكمال مد الشبكات بالتنسيق مع باقى قطاعات المرافق، لتلافى أى تعارض لخطوط المرافق الأخرى.

وشددت الدكتورة منال عوض، على مواصلة تلك الأعمال وفقًا للدراسات المُعدة للمشروع، وطبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا ، والاسراع بخطوات العمل المقبلة لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن.