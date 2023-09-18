"تنفيذى دمياط" يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد وآليات التعامل مع هطول الأمطار

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024 ، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط .

ووجهت الدكتورة منال عوض، تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بوضع خطة محددة للتأكد من جاهزية المدارس والمعاهد لاستقبال الطلاب وتوفير مناخ ملائم لهم ، وبما يضمن سير العملية التعليمية بالشكل اللائق وتحت مظلة من الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمنظومة، مؤكدة على التأكد من إتمام أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس وكفاءة الانارة بها و تطبيق معايير السلامة والأمان بها ومتطلبات الحماية المدنية ، وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس والتأكد من إزالة أى ملصقات او كتابات بسور المدارس للاهتمام بالشكل العام لها ، وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنظيم الجيد لطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى لغرس مفاهيم الانتماء وحب الوطن وتوزيع الكتب الدراسية، مؤكدة على مديرى الادارات التعليمية ومديرى المدارس بتنفيذ تلك الإجراءات، حيث أكدت أنه سيتم متابعة ذلك كما سيتم محاسبة المقصرين .

كما أكدت على هيئة الابنية التعليمية بتشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع التربية والتعليم للانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس والتأكد من توصيل المرافق .

وفى سياق متصل، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية دور الصحة فى خطة الاستعداد وذلك من خلال الشراكة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس، وعمل ندوات تثقيفية بأهمية التغذية السليمة للطلاب، وتفعيل المبادرات الصحية للكشف على طلاب المدارس ، وفيما يخص بدور التأمين الصحى فقد أكدت محافظ دمياط، على ضرورة تخصيص غرفة فى كل مدرسة للزائرة الصحية وأيضًا تخصيص غرف للعزل ، وكذلك الاهتمام بالتطعيمات ووضع جدول زمني محدد لذلك والاعلان عنها.

وأوضحت المحافظ، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن بتكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد ، وأكدت على إدارة المرور بتكثيف التواجد المرورى بالشوارع والميادين الرئيسية خاصة بجوار المدارس لتنظيم الحركة المرورية خلال أوقات الذروة.

واطلعت المحافظ ، على خطة مديرية الاوقاف لتكليف الائمة بتوعية الأهالى خلال خطبة الجمعة لحث أبنائهم على الاهتمام بنظافة المدارس والمعاهد وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن والبعد عن أعمال التخريب والعنف.

وأكدت أيضًا على قطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتأكد من توصيل المرافق بالمدارس والمعاهد الأزهرية ، وأمرت إدارة المتابعة بالبدء فى المرور على المدارس للتأكد من تنفيذ تلك الأعمال، وكذلك إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمرور على المدارس للتأكد من الانضباط الإدارى للعاملين بكافة المدارس.

وكلفت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالاهتمام بالنظافة العامة ورفع الاشغالات والتأكد من سلامة اعمدة الانارة بمحيط المدارس والمعاهد والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة جميع الأعمال التى تخص تلك الخطة ، و ووجهت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بالمتابعة الدورية للمنظومة من خلال غرفة العمليات الرئيسية .

وعلى جانب آخر ناقشت المحافظ آليات التعامل مع هطول الأمطار التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة القادمة، حيث وجهت تعليماتها إلى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من سلامة اعمدة الانارة وجاهزية سيارات ومعدات كسح المياه ، مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل تطهير وملس لخطوط الصرف الصحى والتأكد من جاهزية سيارات الكسح الخاصة بها والتحرك الفورى بالتعاون مع الوحدات المحلية لرفع اى تراكمات المياه ، و تواجد الفرق الفنية للتعامل مع أى اعطال ..

وأكدت محافظ دمياط، على قطاع الكهرباء بمراجعة الكابلات والاكشاك والتأكد من سلامتها و تواجد الفرق الفنية لإصلاح اى أعطال فورًا ، موجهة إلى قطاع الطرق بتشكيل فرق طوارئ للتعامل مع أى انهيار قد تحدث بالطرق جراء الأمطار، وأكدت على مديرتى الرى والزراعة بإجراء أعمال التطهير اللازمة للمجارى المائية لاستيعاب كميات المياه الزائدة وتقوية الجسور الخاصة بها ، لافتة الى أهمية دور مديرية التربية والتعليم وذلك لتطهير بالوعات صرف المياه بالمدارس والتأكد من سلامة النوافذ وعزل اى كابلات كهربائية داخل حرم المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدة على مديرية الصحة بتواجد الأطباء واطقم التمريض خلال النوبتجيات ، و كذلك رفع حالة التأهب بمركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي وأيضًا كافة الادارات التابعة لها تحسبًا لحدوث اى انهيارات بالمنازل جراء الأمطار والتنسيق مع مديرية التموين لتوفير الاحتياجات المطلوبة من السلع التموينية، والتى تم التأكيد عليها بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف التموينى ، وأكدت أيضًا على مديرية الشباب والرياضة بتجهيز أماكن للايواء للاستعانة بها فى حال حدوث حالات طارئة ، و كلفت إدارتى المرور الحماية المدنية بإعداد خطة تتضمن طرق بديلة فى حال حدوث غلق لأى طرق ،ووجهت الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المركبات بالبدء فى تسوية الطرق الغير ممهدة لمنع حدوث تراكمات لمياه الأمطار.

واختتمت المحافظ ذلك بالإعلان عن قرار تشكيل لجنة تتضمن أعضاء من قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المتابعة و الوحدات المحلية للمرور على جميع محطات الرفع للتأكد من جاهزيتها وأيضًا سلامة اعمدة الانارة ، والتأكيد على التواصل المستمر مع غرفة عمليات محافظة دمياط..

وفى ختام الجلسة، فقد تم التصديق على عدد من المذكرات والتقارير جاء منها الموافقة على تخصيص مساحة 400 م2 بكفر شحاتة بمركز كفر سعد لاقامة موقف لسيارات الأجرة ، و تخصيص قطع أراضى بعدد من المناطق لاقامة مشروعات ذات نفع عام ، وكذلك مناقشة ما ورد بشأن ملف اعتماد تعديل كردون مدينة دمياط وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على لجنة التقسيم الادارى ، والبدء فى إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مشروع المجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بفارسكور.