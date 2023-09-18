قطع المياه اليوم عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

تشهد مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم الاثنين الموافق 18-9-2023 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بأنه تم التنبيه المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وكان المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحده piu، قد تفقد الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.

وتفقد مشروع الصرف الصحى بقريه كفر قرشوم بأطوال شبكات 8.5 كم طولى ويهدف لخدمه مايقرب من 2000 وحدة سكنية بعدد حوالى 600 وصله منزلية وتصل نسبة الإنجاز 75%.

وكلف، بمتابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على تنفيذ المشروع داخل القرية دون وقوع أى ضرر على المواطنين بسبب عمليه إنشاء شبكات الانحدار للقريه بعد اتخاذ كافة الإجراءات مع الأجهزه المعنية.