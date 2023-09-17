قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها غدًا

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة.

ومن ناحية أخرى تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحده piu الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.

وتفقد مشروع الصرف الصحى بقريه كفر قرشوم بأطوال شبكات 8.5 كم طولى ويهدف لخدمه مايقرب من 2000 وحده سكنيه بعدد حوالى 600 وصله منزليه وتصل نسبه الانجاز 75%، وكلف بمتابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على تنفيذ المشروع داخل القريه دون وقوع أى ضرر على المواطنين بسبب عمليه إنشاء شبكات الانحدار للقريه بعد اتخاذ كافه الاجراءات مع الأجهزة المعنية.

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ فى الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع وأن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.