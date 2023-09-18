صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية برقطا فى كفر شكر اليوم وغدا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، تنظيم قافلة طبية مجانية، اليوم الاثنين والثلاثاء الموافق 18 ، 19 سبتمبر الجاري، بقرية برقطا مركز كفر شكر، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.

وكشفت الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية بصحة القليوبية، أن القافلة الطبية تضم جميع التخصصات، والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان، علي يد مجموعة متميزة من الأطباء.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة "100 يوم صحة"، تحت شعار "معاك من أول يوم"، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر حتى أكتوبر القادم، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.