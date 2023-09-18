حماية المستهلك والتموين بالأقصر ينهيان 372 مشكلة وشكوى للمواطنين بنسبة 100%

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم الجهات المختصة بمشكلات وشكاوى المواطنين فى الأقصر، دعم كبير للمواطنين فى حماية مصالحهم بالحياة اليومية، حيث قام رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، باستقبال وحل أكثر من 345 شكوى من المواطنين بنسبة إنجاز 100%.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل التموين بالأقصر، إنه قامت المديرية باستقبال عدد 345 شكوى من المواطنين من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بمعدل إنجاز معدل قياس الأداء 100 % والجهات الأخرى المختلفة، حيث إن الشكاوى كانت خاصة بإيقاف بطاقات تموينية وتلف بطاقة تموينية وعدم إضافة زوجة وأبناء غير مستفيدين، وعدم الحصول على منحة الدعم الإستثنائي، وارتفاع أسعار السلع الغذائية وإدارة منشآت بدون مرخصة وغيرها من الشكاوى.

فيما تابع صلاح زكريا الأمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك بالأقصر، إنه تم تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بالمديرية، قامت إدارة حماية المستهلك بالمديرية بفحص إجمالي عدد 27 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية في مجال الغش التجاري وخدمات ما بعد البيع، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبما يحقق صالح المواطنين وإحالة عدد من الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك.

وعلى مدار الفترة الماضية، قاد رجال حماية المستهلك سلسلة من الحملات على أصحاب المحلات والسلاسل التجارية بالقانون رقم 181 لسنة 2018 التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث خرجت الحملات بكافة أرجاء المحافظات برئاسة المستشار عبد الله موسي مدير قطاع الصعيد بجهاز حماية المستهلك، وصلاح زكريا الأمير ومحمد صلاح وأحمد ربيع من إدارة الرقابة، حيث قام مسئولى جهاز حماية المستهلك بمحافظة بالأقصر، بحملات لتوعية أصحاب المنشآت التجارية للعمل على ضبط الأسواق، وشملت الحملة توعية التجار بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع والإعلان عن الأسعار الشاملة وإصدار الفواتير القانونية للمستهلك، وذلك بناءاً على تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.