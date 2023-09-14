حماية المستهلك: إطلاق قوافل متنقلة بالمحافظات لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

أكد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يضم 178 جناحًا، منهم 70 جناحًا للأدوات المكتبية، و20 جناحًا للمواد الغذائية، و20 جناحًا للاحذية، و30 جناحًا للملابس، و38 جناحًا آخر، مُشيرًا إلى أن إجمالي عدد المعارض بالمحافظات يبلغ 58 معرضًا، وإجمالي عدد المعارض الفرعية يبلغ 108 معارض، فضلًا عن اطلاق العديد من القوافل في المحافظات المختلفة لطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

واشار المهندس ايمن حسام الدين الى مشاركة عدد كبير من المكتبات المدرسية أيضا فى معارض أهلا مدارس من خلال تخصيص جناح بكل مكتبة وفروعها لطرح المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بنفس تخفيضات أسعار المعارض، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف الأعباء على المواطنين .

‎جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل معرض أهلا مدارس " الرئيسى " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأعلن أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية خلال افتتاح معرض أهلًا مدارس عن مفاجأة سارة جديدة للمواطنين، وهي أنه سيتم عقب انتهاء المعرض مباشرة إطلاق مبادرة " قافلة الخير" بالتنسيق مع وزارة التموين، وهى عبارة عن سيارات محملة بالسلع الغذائية سيتم توجيهها إلى الأماكن الشعبية الأكثر احتياجًا بأسعار مخفضة، وتستمر لمدة أسبوع لمساندة أهالينا في المناطق المختلفة، وتكون مكملة للدعم الذي تم خلال هذا المعرض من أجل زيادة تخفيف العبء عن أهالينا خلال الفترة الحالية.

وشدّد "العشري" على أن دور منتسبي غرفة القاهرة المجتمعي سيزداد لدعم المواطنين خلال المرحلة الحالية التي تحتم علينا مزيدًا من التكاتف وتكامل الأدوار من أجل زيادة دعم المواطنين طبقا لتوجهات الدولة ، مشيرًا إلى أن معرض أهلًا مدارس الرئيسي به مميزات كثيرة ومتنوعة ، منها توفير كافة مستلزمات العام الدراسي الجديد "أدوات دراسية – شنط - أحذية ومنتجات جلدية - ملابس – مواد غذائية – خدمات البنوك " وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة نتيجة تحمل الغرفة كافة تجهيزات المعرض دون تحميل العارضين أي تكاليف في مقابل وجود خصومات كبيرة على أسعار السلع، ثم التواجد الكبير والواضح للمنتجات المصرية التي تتصدر مشهد السلع المعروضة بالمعرض، والتي تتخطى حاجز الـ80% ، وهذا أمر إيجابي جدًا ويؤكد نجاح توجيهات القيادة الساسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة وهو ما سينعكس أيضًا على زيادة الصادرات المصرية.

وتابع رئيس غرفة القاهرة: إن التفاف الدولة بمؤسساتها حول معرض أهلًا مدارس يُعطي المعرض قوة كبيرة على المواطن الاستفادة منها ، وهناك قافلة طبية توجد خارج المعرض حتى يستفيد منها المواطن في الكشف والتحليل مجانًا ، وهي مكملة للخدمات والمميزات بالمعرض.