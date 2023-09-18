اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:35 م
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تفاصيل الورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بنصر النوبة فى أسوان × 11 معلومة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:00 م
تفاصيل الورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بنصر النوبة فى أسوان × 11 معلومة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن

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تعمل الدولة المصرية علي توفير كل التمويل اللازم لدعم الشباب وتوفير فرص عمل كريمة لهم ، وفي محافظة أسوان تم إنشاء ورش حرفية ومناطق صناعية لتشغيل الشباب. 
 
"اليوم السابع" يقدم تفاصيل الورش الحرفية بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ..
 
أولا: تحرص القيادة السياسية على توفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيعهم للإتجاه نحو العمل الحر.  
ثانيا:إنشاء المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بشكل نموذجى وراقى بمساحة 17.5 فدان من إجمالي 56 فدان مخصصة للمنطقة.
ثالثا:تنوع الأنشطة المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك  ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.
رابعا: تم تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة. 
خامسا: يتم تقديم كافة التسهيلات التحفيزية والتشجيعية للشباب للإقبال على الورش الحرفية بمنطقة الجنينة والشباك.
سادسا: التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإنجاح المنطقة الصناعية.
سابعا: قدمت أجهزة الدولة كل التيسيرات، ويتبقى العمل والإنتاج من أصحاب الورش. 
 ثامنا: توجد فرصة عظيمة لإستثمار هذه الورش بشكل يحقق العوائد الإيجابية منها لأهالى نصر النوبة بالإنتاج الجيد والمتميز من المشروعات والانشطة المختلفة بالمنطقة.
 تاسعا:وجه اللواء أشرف عطية  محافظ أسوان إلى البدء فى أعمال رصف وإنارة مسافة 1 كم من الحرفيةبالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك لقرية وادى العرب.
عاشرا: وجه محافظ أسوان فتح 10 منافذ لتسويق منتجات الأنشطة الإنتاجية بالمنطقة.
حادي عشر:دراسة ربط المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بطريق أبو الحسن الشاذلي لتسهيل عملية التصدير للمنتجات المتنوعة.

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