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للحد من العشوائية..

محافظ أسوان يتفقد موقع إنشاء موقف تراكى دائم لعربات الحنطور.. صور

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:48 م
محافظ أسوان يتفقد موقع إنشاء موقف تراكى دائم لعربات الحنطور.. صور جانب من الجولة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الإثنين، الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية، من أجل الظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام الزائرين والأفواج السياحية الوافدة لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية.
 
وأثناء جولته، كلف اللواء أشرف عطية، أنه يتم تنفيذ موقف التراكى بشكل حضارى وجمالى نموذجى بأسلوب علمى، ويتم دعمه بالمرافق المختلفة من المياه والكهرباء والإضاءة والمظلات والتهوية، مع إنشاء سور حضارى بالناحية الجنوبية للموقف لتحقيق الاستدامة له بالشكل المطلوب.
 
وشدد المحافظ، على التزام أصحاب عربات الحنطور بخط سير التحرك من الموقف، وذلك وفقاً للأبليكشن الذى سيتم تطبيقه لتنظيم حركة التشغيل للعربات وعدم الوقوف والتحرك بشكل عشوائى بهدف خلق بيئة مناسبة لاستقبال السائحين وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.
 
رافق محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية ، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان ، علاوة على نقيب أصحاب عربات الحنطور.
 

اللواء اشرف عطية
اللواء اشرف عطية

توجيهات محافظ أسوان
توجيهات محافظ أسوان

جانب من الجولة
جانب من الجولة

محافظ أسوان خلال الجولة
محافظ أسوان خلال الجولة

موقف التراكى للحنطور
موقف التراكى للحنطور

 

 


موقف التراكى

الحنطور

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