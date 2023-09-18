تعرف على الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر وتداول البضائع

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، تم خلالها تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و467 شاحنة و798 سيارة.

وأكد المركز الإعلامى للهيئة فى بيان له اليوم، أن حركة الواردات شملت 1500 طن بضائع، و77 شاحنة و761 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 390 شاحنة و37 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، وغادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية، وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و170 شاحنة من خلال رحلات مكوكية " وصول وسفر " لثلاث سفن وهى أيلة، وبريدج وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي إكسبريس وعلي متنها 745 سيارة بوزن 1490 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 900 راكب.