تعرف على الحركة الملاحية لموانئ البحر الأحمر اليوم وتداول البضائع بها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي ل هيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم خلالها تدوال 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و503 شاحنة و855 سيارة.

وأكد البيان، أن شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، و 265 شاحنة و824 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 238 شاحنة و31 سيارة، و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل.

وشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و144 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 727 سيارة بوزن 1400 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1532 راكب بموانئها المختلفة .