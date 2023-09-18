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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:30 ص
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب ــ هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 19629 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 23711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 8213 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3860 نقطة.

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