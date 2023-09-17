أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 17- 9 - 2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 17-9-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 12 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.326 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 834.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.22%، والعرب على 10.1%، واستحوذت المؤسسات على 18.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.4 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 19668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 23716 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 3854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5682 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5677 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1391 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 4.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.74%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 8.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.82%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.901 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.52%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 28.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.79%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.525 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.71%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.486 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.644 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.43%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 20.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.75%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 44.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.75%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 9.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.46%.