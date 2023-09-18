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تأثير الحرب على الأمن الغذائى العالمى ضمن مناقشات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 02:47 م
تأثير الحرب على الأمن الغذائى العالمى ضمن مناقشات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى انطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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عقد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة  اجتماعا مع تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي و جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وفق المتحدث باسم الأمم المتحدة " ناقش الاجتماع الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها العالمية، وخاصة على الأمن الغذائي.

وأعربوا عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الأمني ​​والإنساني في منطقة الساحل والأثر السلبي لموجة التغييرات غير الدستورية للحكومة في المنطقة.

كما ناقش الاجتماع تغير المناخ والاستعدادات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة

وكان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أجري عدد من اللقاءات مع قادة الدول في القارة الأفريقية على هامش فعاليات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الجهود الرامية للطموح المناخي والنظام المالي العالمي ودعم التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

 

 


الامن الغذائي

الحرب الأوكرانية

الأمم المتحدة

الاتحاد الأوروبي



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